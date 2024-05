Fisco, stop alle maximulte fino al 240%: cosa cambia

Venerdì in Consiglio dei ministri è previsto l’arrivo del decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Come si spiega nella Relazione Tecnica il taglio delle multe, pari al 10% sul totale dei 2,27 miliardi, avrà un "effetto negativo" sulle casse dello Stato ma potrebbe essere controbilanciato da una maggiore adesione all’accertamento