Parrucchieri, nel nuovo contratto previsti aumento e una tantum

La Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo del contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere: previsto un rinnovo fino al 31 dicembre 2026 con aumento contrattuale di 183 euro al 3° livello. Poiché il nuovo accordo ha valenza retroattiva dal 1° gennaio 2023 è prevista anche una tantum di 80 euro, divisa in due tranche da 40 euro per le retribuzioni di giugno e luglio 2024