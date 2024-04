Congedo parentale, nel 2024 due mesi pagati all’80%: istruzioni Inps

Entro i sei anni di vita del figlio (o dall'entrata in famiglia del minore adottato), i genitori lavoratori dipendenti potranno avere, solo per quest’anno, fino a due mesi di congedo parentale indennizzati all'80%: la misura è prevista dalla legge di Bilancio. Poi il secondo mese passerà al 60%. Come spiega l’Istituto, non aumenta il numero dei mesi di congedo indennizzato ai quali si ha diritto ma solo l'indennità di uno dei tre mesi “spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro”