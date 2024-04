Bonus Università private, gli importi e i requisiti per la detrazione

L’agevolazione consiste in una detrazione fiscale Irpef rivolta a chi sceglie di portare avanti un percorso di studio in un ateneo non statale. Ogni anno il governo stabilisce i massimali, che variano in base alle facoltà e all’area in cui si trova l’università, con un decreto: ecco gli importi per il 2023, da detrarre nella dichiarazione dei redditi del 2024, e chi può usufruirne