Lavoro, quali saranno i profili più richiesti nei prossimi 5 anni?

Secondo Unioncamere si stima un fabbisogno compreso tra 3,1 e 3,6 milioni di occupati a seconda dello scenario macro-economico (più o meno favorevole in termini di crescita del Pil). In generale, nei prossimi cinque anni calerà la domanda di operai non qualificati ma aumenterà quella per le professioni tecniche e specializzate. Insegnanti, medici e ingegneri sono fra i profili più cercati