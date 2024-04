Bonus casa, possibile un nuovo spalma-crediti: l’ipotesi del governo

L’esecutivo studia possibili novità in merito ai contributi relativi all’edilizia, dal superbonus al bonus barriere architettoniche fino al Sismabonus. Nel corso della conversione del decreto 39/2024 è possibile infatti che venga estesa la possibilità di recuperare le agevolazioni fino anche a 15 anni: in questo modo aumenterebbe l’appeal per le detrazioni e i conti pubblici ne gioverebbero