Superbonus, Tajani a Sky TG24: “Idea giusta ma ha premiato imbroglioni”

L'"assenza di controlli" sul superbonus da parte del governo Conte ha provocato una "pessima gestione", ha detto il ministro degli Esteri ospite di Start. Tajani ha parlato anche dell’intenzione del governo di prorogare misure fiscali come il taglio del cuneo e il bonus per le mamme lavoratrici

Un’idea giusta gestita in modo sbagliato. Questa la definizione che Antonio Tajani dà del Superbonus commentando la misura a Start su Sky TG24. L'"assenza di controlli" sul superbonus da parte dei governi di sinistra guidati da Giuseppe Conte ha provocato una "pessima gestione", ha detto il ministro degli Esteri. “In principio - ha affermato il vice premier - sarebbe stato giusto per rilanciare l'economia e l'industria edilizia, ma la pessima gestione del superbonus ha provocato la perdita di troppi soldi e ora dobbiamo evitare lo scatafascio dei conti pubblici. Pochi imbroglioni hanno fatto danni agli altri cittadini”.

Cuneo fiscale e bonus mamme

Il ministro Tajani ha parlato anche delle altre misure che coinvolgono il governo che, sostiene il vice premier, è intenzionato a prorogare misure fiscali come il taglio del cuneo fiscale e il bonus per le mamme lavoratrici. "Faremo di tutto perché le misure possano diventare stabili - ha detto - Mi auguro che a fine anno si possano stabilizzare". “Fa parte della strategia politica del governo e di Forza Italia ma - ha aggiunto Tajani - la situazione dei conti pubblici è complicata e deriva dalla pessima gestione del superbonus: in assenza di controlli, troppi imbroglioni hanno portato soldi all'estero senza che ci fosse un beneficio per l'economia e l'industria edilizia. I soldi sono stati buttati al vento e noi dobbiamo evitare lo scatafascio dei conti pubblici, ma voglio comunque essere ottimista sulla proroga dei provvedimenti: per noi, tutto quello che semplifica e abbassa la pressione fiscale è una priorità".