Superbonus, l'onere per lo Stato a marzo supera i 122 miliardi

Al 31 marzo l'onere totale a carico dello Stato per il superbonus supera i 122 miliardi. E' quanto emerge dai dati mensili di Enea: le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono pari a 122,24 miliardi. Il totale degli investimenti per il Superbonus ammessi a detrazione supera i 117 miliardi, mentre il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione raggiunge i 111,64 miliardi.



Per altro proprio oggi l’Agenzia delle Entrate fornirà al Ministero dell’Economia le ultime comunicazioni, raccolte fino al 4 aprile, sugli sconti in fattura e le cessioni dei crediti dei bonus edilizi per le spese del 2023 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese del 2020, 2021 e 2022.