Mutui variabili, il calo dei tassi può far risparmiare 576 euro l’anno

Sono positivi i dati di Bankitalia sui finanziamenti: la discesa dei tassi ha portato a un calo del Taeg dei prestiti, con conseguente risparmio per le famiglie rispetto ai picchi di novembre 2023. Nel contempo l'Istat segnala una crescita delle vendite al dettaglio sia per i beni alimentari che per quelli non alimentari. In particolare, bene i prodotti di profumeria e per la cura della persona, frenano invece quelli relativi a informatica e telefonia