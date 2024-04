Bonus pubblicità 2024, domande in scadenza il 2 aprile: cosa sapere

Domani scade la possibilità di presentare la comunicazione relativa all’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali: chi fosse interessato può richiederlo attraverso i servizi telematici di Agenzia delle Entrate. L’ammontare riconosciuto dal Dipartimento per l’Editoria è utilizzabile esclusivamente in compensazione, riportando sul modello F24 il codice tributo "6900" a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi