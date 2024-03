Tod's, Chiara Ferragni e Montezemolo fuori dal Cda

Presentata la lista di maggioranza per il rinnovo del board della società marchigiana di abbigliamento nell’assemblea di aprile: tra i nove candidati non compare quello dell’influencer che era entrata in cda nella primavera del 2021 ma non compaiono anche quello dell’ex presidente di Ferrari e dell’ex presidente di Bnl ascolta articolo

Tutti i membri del Cda di Tod's tra cui Chiara Ferragni, sono giunti "alla naturale scadenza triennale di mandato" e quindi decadono. "Di.Vi. finanziaria di Diego Della Valle & C. ha provveduto a presentare una nuova lista di candidati composta in conformità con quanto previsto dagli accordi conclusi con L Catterton e comunicati al mercato in data 15 febbraio 2024". Lo fa sapere la società in una nota.

La lista La lista è guidata dallo stesso presidente e a.d. Diego Della Valle e vede Maria D’Agata (general counsel di Intercos) al secondo posto. Il terzo nome in lista è quello di Andrea Della Valle, attuale vicepresidente. L'assemblea degli azionisti di Tod's per l'approvazione del bilancio 2023, che avrà all'ordine del giorno anche il rinnovo del consiglio di amministrazione, è convocata per il 24 aprile. approfondimento Tod's, verso addio a Borsa: con Lvmh lanciata Opa a 43 euro ad azione

Record di assenze della Ferragni Chiara Ferragni è stata consigliera di amministrazione di Tod’s con il record di assenze. Secondo i documenti dell’azienda guidata da Diego Della Valle, nei primi due anni da quando è in carica Ferragni ha partecipato solo a tre riunioni del cda su 17 totali. Un tasso di assenteismo dell’82,4 per cento. approfondimento Chiara Ferragni: "Basta fingere che tutto vada sempre bene"

Chiara Ferragni nel Cda di Tod's dal 2021 Chiara Ferragni era entrata nel consiglio di amministrazione di Tod's ad aprile 2021. Diego Della valle lo aveva annunciato sottolineando quanto sarebbe stata "preziosa” per il gruppo marchigiano la sua conoscenza del mondo dei giovani". E aveva spiegato: "Insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo". E Chiara Ferragni aveva commentato: "Unirmi al gruppo Tod's significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell'Italia nel mondo". E' stata una mossa, quella di Diego Della Valle, che il mercato aveva approvato con entusiasmo riconoscendo un impatto concreto all'ingresso in cda dell'influencer da milioni di follower, imprenditrice della moda: nel giorno dell'annuncio la capitalizzazione ha fatto un balzo di 100 milioni e il valore delle azione è salito ancora nei giorni successivi con forti rialzi. approfondimento Ferragni ironizza sulla copertina de L'Espresso. E prepara la causa