Tod's, verso addio a Borsa: con Lvmh lanciata Opa a 43 euro ad azione

Tod's entra agli scambi in Borsa e guadagna il 17,4% a 42,7 euro, sotto il prezzo dell'Opa fissato a 43 euro per azione. L'offerta lanciata da Crown Bidco, società interamente controllata da un fondo privato gestito da una società affiliata di L Catterton Management Limited, riguarda il 36% del capitale di Tod's ad un prezzo di 43 euro per azione, con un premio del 17,59% che fissa il valore dell'operazione a 512 milioni di euro.

L'obiettivo del fondatore e numero uno del gruppo marchigiano, d'intesa col fratello Andrea, è l'addio a Piazza Affari: "In questo momento uscire dalla Borsa, con la quale abbiamo sempre avuto ottimi rapporti, riteniamo sia la scelta strategicamente più idonea", spiega Diego Della Valle, che si è detto "molto soddisfatto" spiegando che l'operazione "porterà ulteriori benefici allo sviluppo futuro del Gruppo, uno sviluppo fatto di continui investimenti e di obiettivi sfidanti". E per quanto riguarda l'uscita da Piazza Affari, l'imprenditore sottolinea che "condividere questo percorso con L Catterton, private equity leader mondiale nel settore dei beni di consumo, ci darà la possibilità di svilupparci ulteriormente e di cogliere le opportunità che il mercato offrirà".

Dal canto suo Michael Chu, co-Ceo di L Catterton, ricorda come "il Gruppo Tod's è sinonimo di lusso, qualità e artigianalità e incarna lo stile italiano che la famiglia Della Valle ha saputo rappresentare perfettamente da quasi un secolo. E' un onore unirci alla famiglia Della Valle in questo importante percorso di sviluppo della società", ha detto Chu.

L’Opa fallita nel 2022

Nell'agosto 2022 l'offerta lanciata dal solo Della Valle al prezzo di 40 euro per azione naufragò a causa del mancato raggiungimento della soglia di adesione necessaria. Tod's, azienda specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori di lusso, ha fatto registrare nel 2023 ricavi per oltre un miliardo di euro, in aumento rispetto all'anno precedente e con tutti i marchi del gruppo - da Hogan a Fay - in netta crescita.