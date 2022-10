Tod's, Opa fallita. Della Valle: "Avanti con il nostro progetto"

“Prendiamo atto che parte del mercato ha ritenuto l'offerta da noi fatta inferiore alle sue aspettative ma andremo comunque avanti con il nostro piano”. Così Diego Della Valle, attraverso un comunicato della controllata Deva Finance, commenta il fallimento dell’Opa per il delisting lanciata su Tod’s, che non ha raggiunto la soglia minima di adesioni prevista come condizione di efficacia . Un risultato che in Borsa sta spingendo al ribasso di oltre il 20% le azioni della casa di moda.

"Abbiamo deciso di lanciare l'offerta e mettere a disposizione oltre 400 milioni di euro perché intendevamo, con una strategia industriale molto precisa, aumentare nel medio periodo il valore del gruppo, tenendo altresì conto della difficile situazione macroeconomica in tutto il mondo”. Questa la nota di Deva Finance, che avrebbe dovuto rilevare le azioni in circolazione di Tod’s in modo da portare la quota dei Della Valle nel capitale dell’azienda ad almeno il 90% . “Chi ha deciso di mantenere le proprie azioni avendo letto le motivazioni condivide la nostra visione e la sua esecuzione. Pertanto, da domani lavoreremo realizzare nei tempi necessari un'operazione che speriamo ed auspichiamo sarà di grande successo”, prosegue il testo. Che conclude: “Le forti basi strutturali del gruppo, la fedeltà dei clienti, la desiderabilità dei marchi, la competenza di artigiani e manager che guidano il gruppo saranno di grande aiuto all’attuazione del progetto".

L’operazione

Con l'offerta, lanciata a 40 euro per azione, la famiglia Della Valle puntava ad acquistare le azioni sul mercato della sua Tod's, pari al 25,55%, per salire così al 90% del capitale e delistare il titolo, cioè rimuoverlo dal listino. Come confermato ieri dalle comunicazioni di Borsa Italiana, alla chiusura del periodo di validità, le adesioni degli investitori sono però risultate pari solo al 48,9% dell'offerta (4.134.358 azioni pari al 12,49% del capitale) per una quota virtuale in mano ai Della Valle ferma all'86,95%. Non essendo stata raggiunta la soglia obiettivo, l'Opa non si è perfezionata con la conseguenza che i titoli portati in adesione all'offerta saranno restituiti e immessi nuovamente nella disponibilità dei rispettivi titolari.