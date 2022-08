Tod's, Della Valle lancia Opa per delisting a 40 euro

L'offerta è sul 25,5% del capitale che non è ancora in mano all'imprenditore. Intanto il gruppo è entrato in borsa in ritardo ed è volato oltre il prezzo dell'Opa: i titoli dell'azienda guadagnano il 21,6% a 40,6 euro per azione ascolta articolo Condividi

Tod's si prepara a lasciare la Borsa. Diego Della Valle, Amministratore delegato del marchio di moda, ha lanciato un'Opa volontaria sul gruppo a 40 euro per azione per ritirare il titolo dal listino di Piazza Affari. L'Offerta pubblica di acquisto è promossa da DI.VI., la finanziaria della famiglia Della Valle. L'intento dell'azione è acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Tod's non ancora in mano all'imprenditore, pari al 25,55% del capitale.

Un premio pari al 20,37% rispetto ai valori del giorno precedente leggi anche Atlantia, Benetton e Blackstone lanciano Opa a 23 euro per azione Il prezzo offerto di 40 euro per azione incorpora un premio pari al 20,37% rispetto al prezzo ufficiale del marchio rilevato il giorno di Borsa precedente alla data della comunicazione odierna, pari a 33,23 euro. L'esborso massimo in caso di adesione totalitaria all'opa sarà di 338.149.080 euro. L'imprenditore, come si spiega in una nota, "ha deciso di fare un grande investimento nel gruppo della moda per supportarne lo sviluppo. L'obiettivo è quello di valorizzare i singoli marchi (Tod's, Roger Vivier, Hogan e Fay), dando loro una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa. Attraverso tale strategia, si intende rafforzare il posizionamento dei marchi nella parte alta del mercato della qualità e del lusso, con un elevato livello di desiderabilità".

Il gruppo Luis Vuitton mantiene il suo 10% di Tod's leggi anche Scudo anti-spread, conti in ordine per l’aiuto Bce. Ecco come funziona Della Valle, in accordo con l'altro azionista del gruppo Lvmh (Moët Hennessy Louis Vuitton), è determinato a portare a termine il progetto. Lvmh però non aderirà all'Opa e manterrà il suo 10% nella società della moda al fianco di Della Valle. Intanto non si è fatta attendere la reazione di Piazza Affari: il titolo del marchio di moda è volato in borsa, allineandosi al prezzo dell'Opa.