Luxottica sperimenta la settimana corta, al via da aprile

Esperimenti in casa Luxottica: l’azienda specializzata nella produzione e nel commercio di occhiali dall’1 aprile e fino alla fine dell’anno proverà a mettere in pratica la settimana corta. Per 20 volte all’anno i dipendenti potranno terminare il loro lavoro di giovedì, mantenendo lo stesso stipendio e dovendo rinunciare a soli cinque giorni di permesso: gli altri 15 saranno interamente a carico dell'azienda. La fase sperimentale coinvolge 600 dei quasi 15mila dipendenti distribuiti tra il quartier generale di Agordo e le sedi di Sedico e Cencenighe (Belluno), Pederobba (Treviso), Rovereto (Trento) e Lauriano (Torino).

Chi può fare domanda

La sperimentazione non è aperta a tutti. La scelta dei 600 dipendenti è dettata anche dalla mansione che ricoprono: le novità non possono rischiare di intaccare la continuità produttiva e per questo motivo non possono al momento essere coinvolti ad esempio impiegati, addetti alla logistica, attrezzisti e manutentori. Esclusi anche i team leader e anche la sede di Milano che attualmente non è interessata dal progetto.