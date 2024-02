Il leader dei Cinquestelle cita statistiche positive dei Paesi in cui la misura è stata adottata: "Aumenta la soddisfazione dei dipendenti e il livello di produttività dell'azienda ed ha anche vantaggi dal punto di vista ambientale". La proposta in Commissione Lavoro prevede il taglio delle 40 ore senza perdite per la retribuzione dei lavoratori