Stipendi docenti, a marzo arrivano arretrati e aumenti

Le somme in arrivo il 22 marzo dovrebbero già essere visibili sul portale NoiPa, per il quale però sono stati segnalati alcuni malfunzionamenti. Per quanto riguarda gli “arretrati” si intende la Retribuzione Professionale Docenti (Rpd) che porta a un valore rideterminato complessivo che va da 194,80 euro a 304,30 euro al mese, mentre gli aumenti sono pari a 63,84 euro (per i docenti di qualsiasi grado) e 44,11 euro per il personale Ata