Carta Docente, il bonus 500 euro anche ai precari: cosa sapere

Il Tar della Toscana ha nuovamente dato ragione agli insegnanti precari, che non hanno ricevuto il contributo a loro destinato, e ha nominato il prefetto di Firenze commissario ad acta per la questione. Il bonus, istituito per la prima volta nel 2022, ha subito un’estensione della platea, che oggi conta oltre 80 mila insegnanti che possono acquistare anche giochi destinati all’apprendimento didattico