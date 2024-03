Concorso scuola 2024, tempi e caratteristiche della prova orale

Terminate quelle per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, sono in corso di svolgimento fino al prossimo 19 marzo le prove scritte per la scuola secondaria del concorso docenti 2024. Agli orali (che si svolgeranno nella regione per la quale è stata presentata la domanda a meno che non siano previste particolari aggregazioni stabilite dal Ministero) saranno ammessi solo i candidati che conseguiranno un punteggio di almeno 70 punti su 100.

Le date, che vengono stabilite dagli Uffici scolastici regionali (Usr), saranno comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova tramite apposita pubblicazione sul Portale Unico del reclutamento e a mezzo di posta elettronica, insieme al voto conseguito nella prova scritta. A differenza della prova scritta, dunque, le cui date sono state rese note dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, per quella orale il calendario sarà stabilito dalla Commissione sulla base della lettera estratta per l'avvio fermo restando il divieto a svolgere l’esame nei giorni festivi o durante le festività religiose ebraiche o valdesi (in conformità con la legge 8 marzo 1989, n. 101). La durata massima varierà dai 45 minuti di chi concorre per la scuola secondaria di primo e secondo grado ai 30 minuti di chi concorre per la scuola dell’infanzia e primaria.

Lo svolgimento della prova orale

24 ore prima della prova orale i candidati estrarranno davanti alla commissione la traccia per la lezione simulata. In caso di assenza dei candidati, la traccia verrà estratta dalla commissione e inviata all’indirizzo mail dei candidati. Il candidato, dunque, dovrà simulare una lezione vera e propria per dimostrare agli esaminatori le proprie capacità di insegnamento. La trattazione della lezione simulata indicata dalla traccia verrà trattata per un tempo massimo pari alla metà del tempo effettivo previsto per la prova (30 minuti per il concorso di infanzia e primaria, 45 minuti per il concorso della secondaria). Il colloquio tra la commissione e il candidato verterà anche sul programma previsto dall’allegato A che comprende: una parte generale e sul sostegno, sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria e una parte specifica per ognuno dei due ordini di scuola. In seguito, si svolgerà una breve chiacchierata in lingua inglese, per accertarsi che il candidato sia in possesso delle capacità minime di comprensione e conversazione pari a quelle di un livello B2 (intermedio superiore).