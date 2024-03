Pensione anticipata 2024, come fare domanda e i requisiti necessari

Semplificate, per l'anno in corso, le modalità di istanza per la domanda. Si potrà accedere direttamente al sito dell’Inps, attraverso Spid, Cns o Cie, entrando nell’area “Pensione e Previdenza”. Oppure utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge o, ancora, chiamando il Contact Center Integrato