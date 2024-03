Referendum in Svizzera, sì alla tredicesima per i pensionati

Spetterà ora al governo e al Parlamento definire le esatte modalità di attuazione e finanziamento della riforma, sostenuta dai sindacati e dalla sinistra. L'esecutivo e la maggioranza si erano schierati contro la proposta, ritenendo che non vi fosse il margine finanziario per una 13esima

Sì alla tredicesima per tutti i pensionati in Svizzera. Questo l'esito del rerefendum promosso dai sindacati con il sostegno della sinistra. L'iniziativa popolare federale "Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)" è stata approvata dal 58,24 % dei votanti e da una maggioranza di 16 cantoni su 26. L'a proposta iscrive nella Costituzione il principio di una 13esima mensilità aggiuntiva, ma spetterà ora al governo e al Parlamento definire le esatte modalità di attuazione e finanziamento della riforma. L'assicurazione per la vecchiaia e quella di reversibilità (Avs), primo pilastro del sistema pensionistico, è il fondamento della previdenza in Svizzera. Più di 2,5 milioni di pensionati ricevono attualmente una rendita Avs, secondo i dati del governo. Secondo il comitato che ha promosso l'iniziativa la 13esima è diventata "indispensabile" con un numero crescente di pensionati che fatica ad arrivare a fine mese a causa dell'aumento dei prezzi.