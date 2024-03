Bonus verde 2024, a chi spetta e quali lavori sono compresi

L'agevolazione è una detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 5 mila euro: si tratta, cioè, di un massimo di 1800 euro che il contribuente si vedrà riconosciuti (in 10 annualità) al momento della dichiarazione dei redditi. Si può richiedere per interventi migliorativi permanenti di giardini e terrazze: va ricordato, però, che per averlo è necessario pagare con uno strumento tracciabile e conservare le ricevute fiscali