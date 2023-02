Cosa piantare nell'orto di febbraio: semine e raccolti da fare

Pur rientrando nella stagione invernale, febbraio è anche un mese che ci porta verso la Primavera. Non manca molto alle giornate con temperature più miti e fiori che profumano l’aria e colorano gli spazi esterni. Sempre più privati curano il proprio orto “domestico” seguendo alcuni semplici accorgimenti degli esperti o del vivaio di fiducia. Le cose da fare in questo caso per prepararsi il meglio possibile all’arrivo della Primavera sono importanti da organizzare con tempi e metodi adeguati per evitare spiacevoli conseguenze e poter gustare anche i frutti del proprio lavoro a km 0.

A seconda della zona in cui si vive è importante gestire il clima. Se siete al Nord o al Centro, quando avvertite che le temperature sono particolarmente rigide, è bene coprire l’orto con dei teli per evitare che si danneggi qualche pianta con le gelate. Poi, come ogni buon contadino che si rispetti, regolatevi con le fasi lunari per procedere con la semina e il raccolto. Con la luca calante, per esempio, potete potare le piante e fare eventuali rinvasi se occorre. Con la luna piena invece potete seminare con tranquillità e concimare il terreno con il prodotto che preferite.

Cosa piantare a febbraio

Se siete indecisi su cosa seminare a febbraio potete scegliere tra le seguenti varietà: barbabietole, carciofi, carote, fagioli, zucchine, e il basilico che poi può esservi utile per cucinare un buon sugo, condire una gustosa bruschetta o insaporire un buon pesto fatto in casa. Ovviamente se vi piace cucinare e preparare piatti genuini poter contare su un orto personale ha un valore aggiunto perché potete essere certi della provenienza degli ingredienti che utilizzate per preparare i vostri piatti. Tra gli ortaggi potete piantare in terra anche cipolle, rucola, piselli, cicoria, fave, lattuga, spinaci e ravanelli.

Consigli pratici per l’orto invernale

Quando la bassa temperatura caratterizza la maggior parte della giornata, se avete un orto dovete stare attenti ad alcuni dettagli da non sottovalutare. In questo periodo dell’anno è meglio iniziare la vangatura per portare i parassiti in superficie se avete un orto a terra. E quest’ultima deve avere il giusto apporto di fosforo e potassio, quindi meglio usare il compost naturale ma potete anche usare gli scarti della frutta, verdura e fiori secchi per concimare. Eliminate le foglie e rami secchi e tenete sempre operativi e in buono stato i vari attrezzi che usate per fare questi lavori nell’orto.