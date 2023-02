Sette piante e fiori che fioriscono a febbraio: le più belle

Colori e profumi tornano a riempire gli scenari italiani nel fine inverno con le fioriture di febbraio ascolta articolo Condividi

Febbraio è il mese invernale per eccellenza ma la natura non riposa nemmeno con il freddo che attanaglia gran parte del nostro Paese e sono numerose le piante che fioriscono in questo mese. Anzi, le fioriture di febbraio indicano che, dopo tutto, la primavera non è poi così distante dall’arrivare. Ovviamente, la latitudine e l’altitudine influiscono in tal senso ma i colori delle piante in fiore ormai iniziano ad adornare i giardini e i parchi.

La fioritura dell’Alaterno approfondimento Le 10 piante invernali da esterno che fioriscono con il freddo Tipico albero della macchia mediterranea, l’Alaterno si è diffuso soprattutto in il Liguria, nelle isole, alle pendici dell’Appennino romagnolo e in toscana nelle zone tra la Garfagnana e la Lunigiana. Ha trovato climi favorevoli anche sui lati di Garda e di Como. In base al clima, inizia la sua fioritura febbraio e continua fino ad aprile.

Barlia Robertiana Questo fiore, conosciuto anche come orchidea di Robert, cresce in modo spontaneo nei pascoli e nei terreni incolti, oltre che lungo le strisce d’asfalto della rete stradale e riesce a fiorire fino a 1000 metri di altitudine circa. In base al clima, può iniziare la sua fioritura anche nel mese di gennaio.

Calendula approfondimento Calendula, proprietà e come coltivarla: la guida Nota soprattutto per le sue proprietà curative, la Calendula è diffusa in tutto il nostro Paese, anche ad altitudini elevate. In realtà non ha un periodo previsto di fioritura, perché si può trovare in fiore in qualunque momento dell’anno, anche in pieno inverno, come gennaio e febbraio, soprattutto nelle località a clima mite.

Ciclamino approfondimento Ciclamino, coltivazione e cura: la guida passo per passo Colorato e sgargiante, questo fiore è uno dei più diffusi e amati, perché le sue nuances sono apprezzatissime dagli amanti del colore in casa. La famiglia dei ciclamini consta di numerose specie e nel mese di febbraio è possibile assistere alla fioritura del Cyclamen libanoticum, che ha un periodo di massimo splendore tra febbraio e marzo.

Gelsomino d’inverno Molti lo conoscono anche come Gelsomino di San Giuseppe, soprannome legato principalmente alla fioritura nel periodo di marzo, nei giorni di San Giuseppe. Questa specie non è autoctona italiana ma arriva dalla Cina, ma nel nostro Paese ha comunque trovato il clima adeguato per fiorire, in particolare nei mesi compresi tra gennaio e marzo.

Mandorlo approfondimento Mandorlo in vaso, come coltivarlo: la guida Il re delle fioriture di febbraio è proprio il Mandorlo, che già dalla fine dell’inverno riempie le sue chiome di fiori, prima ancora che spuntino le foglie. Anche se è originario delle zone asiatiche, ha trovato nel nostro Paese un clima favorevole per fiorire, soprattutto nelle zone Mediterranee, grazie a una elevata capacità di adattamento.

Mimosa Impossibile non citare la mimosa in questo lungo elenco, il fiore che l’8 marzo caratterizza la festa della donna. Cresce principalmente al centro-sud, dove i paesaggi di fine inverno sono colorati dal suo peculiare giallo. Difficilmente in Italia supera i 5 metri d’altezza.