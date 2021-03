Calendula, proprietà e come coltivarla: la guida

La calendula è il fiore più utilizzato negli orti , per vari motivi. Attira insetti impollinatori come api e vespe, il suo apparato radicale allontana i vermi nematodi dal terreno in modo naturale. Inoltre ha petali commestibili , che possono essere mangiati nelle insalate o anche fare canditi. La calendula ha anche proprietà lenitiva . Questa pianta viene usata anche in cosmesi, come idratante e astringente. Con questi fiori si possono realizzare creme naturali per le mani o utili a lenire le scottature.

Calendula, come coltivarla

Prima di tutto per essere coltivata al meglio la calendula necessita un piccolo angolo soleggiato, che sia in piena terra o in un vaso. Non è possibile però coltivare la calendula in casa e quindi in un ambiente chiuso. Meglio una finestra, in terrazza o in balcone perché questa pianta ha bisogno di aria e sole. La semina della calendula può partire dalla primavera, utilizzando tre parti di terriccio fertile e una di sabbia grossolana, ma va benissimo anche un terriccio universale. I semi sono molto piccoli quindi basterà interrarli spingendoli sotto al terreno con un pezzo di legno piatto. Spruzzare un po' d'acqua sul terreno e non preoccupatevi se fa troppo caldo: la calendula ama il sole e non teme il calore estivo. La pianta deve essere innaffiata regolarmente, anche se non ama grandi quantità di acqua, quindi meglio bagnare spesso e poco. Dopo la fioritura i capolini si reclinano: se vogliamo stimolare la pianta nella produzione di boccioli, meglio eliminare i capolini appassiti. Ricoprite il semenzaio con un foglio di plastica o una lastra di vetro. I semi di calendula germogliano in circa 2 settimane: al momento della germinazione, eliminate la copertura ed eliminate i germogli più fragili e piccoli. Trasferite il semenzaio in una posizione più luminosa e quando le giovani piantine saranno abbastanza grandi trapiantatele in vasi singoli. La fioritura è estiva: ogni mese, la calendula può offrire una nuova fioritura.