Fisco, premi risultato con tasse ridotte: cosa sapere

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per il 2024 i premi di risultato fino a 3mila euro per i lavoratori dipendenti del settore privato saranno tassati al 5%. Il Fisco ha inoltre ricordato che per i lavoratori del settore turistico viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale del 15%, che non contribuisce al reddito, e che per coloro che rientrano nel calcolo contributivo è possibile riscattare fino a 5 anni di lavoro non continuativi fino a fine 2023