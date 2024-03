Pa, dopo il Covid servizi a rilento: pesano smart working e pensioni

Rispetto a prima dell'avvento della pandemia - secondo dati della Cgia di Mestre - i livelli di produttività di moltissime amministrazioni pubbliche sono ancora sotto soglia, tanto che per 2,5 milioni di cittadini le code sono più lunghe. Problemi anche per le Pmi: per più di 8 imprenditori su 10 la Pa obbliga le imprese a procedure amministrative troppo complicate