Assegno inclusione, calendario e cosa succede se non si comunica Isee

L’Inps ha fatto sapere che da questo mese inizierà a considerare l’Isee 2024 dei beneficiari per valutare gli eventuali rinnovi: questo significa che la domanda rischia di essere sospesa in caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Per chi presenta o ha già presentato la domanda in questi mesi, il primo pagamento avverrà entro il giorno 15 del mese successivo