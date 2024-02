Assegno di inclusione, i chiarimenti dell’Inps: ecco le ultime novità

L’Inps ha diffuso una circolare in cui spiega che le persone nelle situazioni di svantaggio previste dalla legge per l'ottenimento dell'Assegno di inclusione potranno presentare una autocertificazione. L'Istituto chiederà all'amministrazione di riferimento una verifica della situazione di disagio: se entro 60 giorni non ci sarà una riposta la domanda sarà accettata