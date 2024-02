Auto, il motore termico piace al 43% degli europei: il sondaggio

Secondo una rilevazione realizzata da Deloitte e pubblicata su Il Sole 24 Ore, in Italia in un anno è cresciuta sensibilmente la preferenza verso i veicoli a benzina e gasolio. A frenare gli acquisti green, nonostante gli incentivi, i dubbi su autonomia di guida, scarsità di colonnine di ricarica e costi per la sostituzione di una batteria elettrica