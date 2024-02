Rc Auto, obbligo polizza riguarda anche veicoli fermi. Restano dubbi

Dallo scorso 23 dicembre la Responsabilità civile auto è necessaria anche per le macchine inutilizzate e che non circolano, come quelle parcheggiate in garage. In questi giorni le compagnie stanno mandando dei promemoria ai loro clienti, ma sull’interpretazione delle nuove norme rimangono dei dubbi. Sna chiede chiarezza al ministero e propone una soluzione per far risparmiare soldi ai proprietari