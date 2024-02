Record a Marina di Carrara, a 101 anni rinnova la patente di guida

Protagonista il signor Salvatore Falconi, ex macchinista navale di lungo corso che ha superato tutti gli esami medici e l’ultima prova di guida. “È importante per me mantenermi attivo e non dipendere dagli altri”, ha raccontato. E' nato l'8 dicembre 1923

Nato l’8 dicembre del 1923 ha rinnovato la sua patente di guida all’età di 101 anni. La curiosa storia, citata da “ La Nazione ”, arriva da Marina di Carrara e ha visto protagonista il signor Salvatore Falconi, ex macchinista navale di lungo corso che ha superato tutti gli esami medici e l’ultima prova di guida. “È importante per me mantenermi attivo e non dipendere dagli altri”, ha raccontato.

L’ok dei medici

L’ok, per il signor Salvatore, è arrivato dagli esperti della medicina legale di Massa, dopo che Falconi è risultato idoneo ai controlli e agli esami strumentali previsti dalla commissione medica. In particolare, sono stati superati gli esami relativi al cuore, alla vista e all’udito, come già successo in passato quando ha affrontato il rinnovo della patente. "Normalmente per spostarmi vado a piedi oppure utilizzo la bicicletta elettrica, ma non nego che almeno una volta alla settimana prendo l’auto che mi serve soprattutto per fare la spesa”, sono le parole riportate dal quotidiano. “Ho ancora interesse a fare tante cose, compatibilmente con il mio fisico. Il rinnovo della patente rientra in questo mio modo di vedere la vita: essere indipendente", ha aggiunto ancora.