Patente di guida, i giovani in Italia la prendono sempre più tardi

Solo un diciassettenne su due dichiara di essere intenzionato a conseguire la licenza subito dopo i 18 anni. La metà degli intervistati maggiorenni afferma di averlo fatto a 19 o 20 anni. Differenze tra uomini e donne e tra nord e sud. Per le nuove generazioni, l’auto non è più uno “status symbol”

Un cambiamento sociale

Secondo i ricercatori, si tratta di un vero e proprio cambiamento sociale: le nuove generazioni non vedono più l’auto come uno “status symbol” o come un requisito fondamentale per acquisire l’indipendenza tanto agognata negli anni dell’adolescenza. Nello specifico, solo la metà degli intervistati maggiorenni ha conseguito il titolo a 18 anni. È altrettanto comune, infatti, superare l’esame di guida tra i 19 e i 20 anni, con una differenza relativa al genere che vede gli uomini anticipare le donne di un anno.