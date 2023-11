Scoperto a imbrogliare a esame patente, candidato ingoia l'auricolare

Imbrogliare all’esame per la patente e tentare di nascondere le prove: lo ha fatto un candidato di Bolzano che, scoperto durante l’esame di teoria, ha ingoiato l’auricolare con il quale si faceva suggerire le risposte. Ad accorgersi del tentato imbroglio sono stati alcuni agenti di Polizia in borghese che, mentre presenziavano la prova all’Ufficio patenti della Provincia autonoma, hanno sorpreso una persona con un micro auricolare inserito in un orecchio.

La denuncia

Una volta scoperto, nella speranza di distruggere la prova a suo carico, il candidato ha ingoiato il supporto tecnico. Il candidato è stato quindi accompagnato al Pronto soccorso e sottoposto ad una radiografia che ha mostrato la presenza dell'auricolare. E' scattata la denuncia per i reati di presentazione di esami ad opera di altri e per falsità ideologica per induzione. Per quanto accaduto il candidato rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni.