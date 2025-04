Viaggiare in sicurezza, come installare correttamente il portapacchi

Durante uno spostamento, spesso si verifica la necessità di dover trasportare valigie ingombranti e con pesi elevati. Per questo, è importante munire la propria auto di un portabagagli che possa facilitare tale operazione, garantendo la sicurezza stradale. Ecco una guida su come istallarlo sul tetto delle proprie vetture

Quando dobbiamo trasportare in auto tanti bagagli o oggetti particolarmente pesanti o ingombranti, spesso il baule posteriore non basta. Possiamo rimediare con un portapacchi, da montare sul tetto della vettura, che garantisce la sicurezza sulla strada. Ecco come farlo in maniera corretta.