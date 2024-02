Inps, aperto il nuovo canale Whatsapp: cosa sapere

L’Istituto nazionale di previdenza sociale sbarca sull’app di messaggistica istantanea con il suo canale, dove verranno pubblicati news, video e link in merito alle novità del momento e alle informazioni più cercate. Il canale non è al momento rintracciabile nell’apposita sezione: per trovarlo bisogna inquadrare il qr code presente negli uffici Inps o seguire le istruzioni del relativo link