Whatsapp, al via aggiornamenti vocali anche sui Canali

Al via nuovi strumenti per interagire in più modalità con i Canali WhatsApp. Ad annunciarli il fondatore di Facebook e ceo di Meta Mark Zuckerberg che ha spiegato come gli utenti possono ora usufruire di aggiornamenti vocali.

Le novità:



Aggiornamenti vocali: le persone possono ora usufruire di aggiornamenti vocali all’interno dei canali. Su WhatsApp vengono inviati 7 miliardi di messaggi vocali ogni giorno.

Sondaggi: è possibile condividere sondaggi a cui le persone possono rispondere.

Condivisione sullo stato: per condividere l’aggiornamento del canale di qualcuno nello stato personale di WhastApp.

Amministratori Multipli: ora è possibile avere fino a 16 amministratori, per rendere più semplice tenere le persone aggiornate con le ultime novità.