Bonus genitori separati, come presentare domanda all’Inps

I genitori che non hanno ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore, che ha perso il lavoro per almeno 90 giorni a causa dell’epidemia di Covid, potranno richiedere fino al 31 marzo il contributo destinato a coloro che si sono separati. Per poterlo avere, il reddito del richiedente nell’anno di mancata corresponsione del mantenimento non deve superare gli 8.174,00 euro