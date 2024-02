Inps, pubblicati gli importi per l’Assegno unico per il 2024

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso note le cifre che verranno pagate per l’Assegno unico per l’anno in corso, con la rivalutazione del mese di gennaio. La somma prevista dalla misura per le famiglie risente di alcune variabili, come l’Isee del nucleo familiare, i figli a carico e la loro età ed eventuali maggiorazioni riconosciute