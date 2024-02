Bollette, le offerte con il passaggio al mercato libero di luce e gas

Sul Portale Offerte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) sono evidenziate le soluzioni in base alle necessità di consumo per single, coppie o famiglie. Le novità in vigore dal 1° gennaio per il gas e dal 1° luglio per l’elettricità escludono i soggetti vulnerabili - come anziani over 75 anni, disabili o residenti in edifici segnati da calamità naturali - che continueranno a beneficiare delle detrazioni