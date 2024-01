Bonus bollette 2024, niente domande: ecco come verificare i dati

Da gennaio si è tornati al bonus sociale ordinario e la platea comprende le persone che hanno un Isee fino a 9.530 euro (20.000 con almeno 4 figli a carico). Per ricevere l’agevolazione non serve presentare richiesta: è l’Inps a inviare le informazioni necessarie all’Arera. Ma sul Portale unico Isee si può visionare l'elenco delle Dsu trasmesse: ecco come