Bollette gas, i consigli per scegliere la tariffa dopo fine tutela

Finito il servizio di tutela per la fornitura di gas, ai clienti domestici non vulnerabili che non sono passati al mercato libero è stata assegnata una nuova tariffa. Secondo un’elaborazione di Facile.it, sono possibili degli aggravi che arriverebbero fino a 177 euro l’anno: i loro esperti hanno redatto un vademecum in 8 punti per aiutare chi non ha ancora fatto il passaggio