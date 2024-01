Bonus acqua potabile, da febbraio le domande per interventi 2023

Le richieste possono essere inoltrate al Fisco fino al 28 febbraio. Sarà l'ultima volta: il credito d'imposta del 50% per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare per l'acqua di casa non è stato confermato per l'anno in corso. E già adesso i fondi sono ridotti sensibilmente rispetto al passato