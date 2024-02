Sinner criticato per Montecarlo: perché i vip scelgono il Principato?

Qualcuno ha biasimato il tennista italiano, vincitore degli Australian Open, per il fatto che non paga le tasse nel nostro Paese. L’altoatesino, infatti, vive a Monaco. “Ci sono tanti giocatori con cui puoi allenarti, le strutture sono perfette. Lì mi sento a casa”, ha detto. Ma i vantaggi sono anche fiscali: ecco quali sono e come si può ottenere la residenza