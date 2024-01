Canone Rai 2024, a chi spetta l'esenzione e cosa sapere per ottenerla

Nel 2024 il canone è sceso da 90 a 70 euro. Dal 2016 viene addebitato sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, a partire da gennaio e fino a ottobre dell’anno relativo. Ma c’è una scadenza di cui tenere conto. Oggi, 31 gennaio, è l’ultimo giorno per presentare la domanda di esenzione. Ecco chi ne ha diritto e come deve comportarsi