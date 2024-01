IT Wallet su app Io, si va verso il via libera: ecco come funziona

Nel primo portafoglio digitale e gratuito destinato ai maggiorenni si potranno avere in formato digitale documenti quali attestazioni elettroniche per partecipare a bandi pubblici, titoli professionali per dimostrare l’appartenenza agli albi. O, ancora, curricula come attestazione elettronica nel rapporto con la Pa e per la selezione del personale, ma anche pareri, asseverazioni e altri documenti per specialisti