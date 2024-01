Incentivi auto anche per usato e rottamazione per Euro 5, cosa sapere

Previsto un contributo di 2.000 euro per chi acquista un'auto usata, con emissioni fino a 160 g/km di CO2 e prezzo fino a 25.000 euro, rottamando un veicolo fino ad Euro 4. L'estensione della rottamazione alle Euro 5 sarà riservata a chi ha un Isee inferiore a 30mila euro e solo per chi compra una vettura elettrica o plug-in. Ecco tutte le novità contenute nel decreto che dovrebbe entrare in vigore tra marzo e aprile