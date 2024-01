Bonus assunzione giovani, si torna all’esonero per gli under 30

Con il nuovo anno e la mancata conferma del bonus assunzione per giovani con meno di 36 anni, dal 2024 torna l’incentivo per i datori di lavoro che decideranno di assumere lavoratori sotto i 30 anni, con un esonero contributivo del 50% per 3 anni nei limiti dei 3mila euro annui. Scopriamo le specifiche dello sgravio e chi può beneficiarne