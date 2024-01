È arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto con i dettagli sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, rifinanziato nel novembre 2023 con 25.807.485 euro. Adesso le risorse saranno suddivise prima tra le Regioni - con la Lombardia in testa - e poi tra i Comuni. Saranno loro a finanziare le misure specifiche, dando priorità a quelle a favore di chi assiste persone “in condizioni di disabilità gravissima”