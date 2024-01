Mercato immobiliare, come sarà il 2024? Il parere degli esperti

Come evidenziano gli attori del mercato immobiliare sulle colonne del Corriere, persistono alcune incertezze sul mattone, tra tutte l’andamento del costo del denaro. Le prospettive, però, sono positive, specie se si guarda al prossimo triennio, mentre l’anno in corso sarà caratterizzato da una diminuzione delle vendite e da un aumento dei canoni degli affitti, che risulteranno complessivamente in crescita